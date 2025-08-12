Хип-хоп уже не тот: ветераны жанра и молодежь под прессингом новых ценностей

На фоне этих страстей еще раз возник вопрос о том, чем является стриминг в нашем неспокойном мире. Своего рода музыкальная библиотека, за пользование которой нужно платить ежемесячные взносы, кажется очень удобной возможностью иметь в своем кармане доступ к тысячам самых разных альбомов. Но вот кто-то решил, что тот или иной альбом/песня не очень вписывается в новую систему ценностей, и вашу библиотеку слегка подредактировали. Вас не спрашивали, более того, вы платите те же деньги, но слушать то, что слушали раньше, уже не можете.