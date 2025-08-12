Хип-хоп уже не тот: ветераны жанра и молодежь под прессингом новых ценностей

Хип-хоп как музыка улиц явно выходит за границы, очерченные культурологами в прошлом веке. Сейчас это повод для светских скандалов, фешенебельных дефиле и глупостей вселенского размаха. И даже в местном хип-хоп-хозяйстве все примерно так и происходит. Вокруг альбомов кипят потешные страсти, слова становятся напрасными, девушки сочиняют девичьи стишки.
Гуф попал в новости не как хулиган и сквернослов, но в качестве артиста, чьи треки воспринимаются иногда в ранге опасной смуты. История с попыткой купить права на его альбом «Город Дорог» и потом заблокировать его на всех стримингах с самого начала была похожа на дурную комедию, которая, как и многие сюжеты такого жанра, разыгрывалась с весьма серьезными лицами.
Богатый дядя, капризную блажь которого о совместном треке Гуф, по слухам, не захотел ублажать ни за какие деньги, задумал в обиде коварную месть — выкупить права на «Город Дорог» за 95 миллионов рублей, а потом избавить публику от возможности его слушать на платформах. Как это часто бывает, месть ущемленного в своих амбициях индивида оказалась упакована в желание сделать жизнь людей лучше — мол, альбом весь пропитан пороками, поэтому нашим людям лучше такое не слушать. Этакий всадник скреп и духовности. С туго набитым кошельком, распухшим, разумеется, от исключительно богоугодных дел…
В последнее время количество понимающих, что нашим людям положено слушать, а что нет, растет как на дрожжах, и все они очень мало похожи на музыковедов. Впрочем, на этот раз буря ограничилась стаканом воды. Сделка не состоялась, но богатый дядя попал в новости и, безусловно, получил свои минуты славы. При этом количество скачиваний альбома восемнадцатилетней давности выросло кратно, что можно расценивать как желание публики запастись впрок потенциальной запрещенкой.
Наверное, кто-то успел скачать и бородатый коллаб «Тем, Кто С Нами» от Ноггано (одна из инкарнаций Басты), «АК-47» и все того же Гуфа, прежде чем трек внесли в Единый реестр запрещенной информации за строчки о том, как любят развлекаться рэперы на досуге. Нетленка, вышедшая в 2010 году, исправно качала клубы и частные вечеринки, но спустя пятнадцать лет после релиза признана опасной для общества. Ну наконец-то. Бывают же прозрения!
На фоне этих страстей еще раз возник вопрос о том, чем является стриминг в нашем неспокойном мире. Своего рода музыкальная библиотека, за пользование которой нужно платить ежемесячные взносы, кажется очень удобной возможностью иметь в своем кармане доступ к тысячам самых разных альбомов. Но вот кто-то решил, что тот или иной альбом/песня не очень вписывается в новую систему ценностей, и вашу библиотеку слегка подредактировали. Вас не спрашивали, более того, вы платите те же деньги, но слушать то, что слушали раньше, уже не можете.
Для меломанов, наверное, обиднее всего, когда такое редактирование происходит не в формате вмешательства сторонних сил, а под кураторством самого артиста. Допустим, он решил сменить имидж по каким-то причинам (их подоплека — тема, конечно, отдельная), больше не является хулиганом, а значит, и песни должны звучать «прилично». Имея все права на собственное творчество, можно запросто заменить проблемные строчки, а то и вовсе убрать трек или альбом из каталога платформ. И при таком раскладе своя персональная библиотека, конечно, надежнее, чем общественная.
В общем — совет: если понравилась музыка — купите ее и оградите собственные пристрастия от неожиданной ревизии.
«Yeah молодая bitch на бабле».
За судьбу нового альбома девушки по имени Мэйби Бэйби можно не переживать. «Mayday» — пластинка до невероятности современная. Круто смешанная читка и попсовые припевы, задорные голоса, распальцованные строчки о том, какая Мэйби Бэйби крутая и все в таком духе. В целом просто еще один альбом с рэпом, однако слегка завышенные ожидания привлекли к нему чуть больше внимания, чем следовало бы.
Так получилось, что Мэйби Бэйби повздорила с Инстасамкой. История конфликта немного путаная, но уже не так важно, кто первой бросил в коллегу стразиком. По факту на заинтересованную публику свалился довольно увлекательный спектакль, в ходе которого девушки обменивались шпильками, обсуждали моральный облик стилистов друг друга, не стеснялись копаться в грязном белье с азартом редакторов федеральных ток-шоу, в общем, шумели на радость всем, кто уже забыл про такую забаву в хип-хопе, как дисс.
При таком прогреве можно было предположить, что альбом у Мэйби Бэйби получится куда более боевым и, может быть, даже хамоватым, что в жанре весьма приветствуется. Однако феминизма, хамства и непристойностей здесь гораздо меньше, чем перечислений шмоток, тачек и офшорных котлет с наличкой. Иногда кажется, будто студия, в которой ваялся альбом, расположена по соседству с офисом какой-нибудь общественной организации и такой возможный коллаб здесь звучит куда звонче, чем треки с приглашенными звездами.
Наблюдать за тем, как рэперскую удаль будто взвешивают на весах, чтобы не переборщить, а потом еще и стерилизуют, по-своему забавно, но смех этот сквозь слезы. Впрочем, эмоции сейчас не в моде. Особенно если приходится все время думать о стримах, охватах и возможных последствиях.