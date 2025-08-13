Вагоны фиолетовой ветки в Петербурге гремят как реактивный самолет

Жители города отмечают этот дискомфортный уровень при помощи мобильных приложений — 92 децибела значительно превышают санитарные нормы (75 дБ), и подобный грохот может реально угрожать слуху.
Как сообщает портал riamo.ru, Роспотребнадзор утверждает, что последний официальный замер проходил еще в апреле 2024 года, и тогда превышений обнаружено не было. По данным ведомства, жалоб на шум в метро в 2024 и 2025 годах не поступало.
Но пассажиры не согласны с этими цифрами. «После каждой поездки голова раскалывается, в ушах звенит», — жалуется один из них. Причину шума горожане видят в старом подвижном составе и открытых форточках — и ждут замены вагонов.