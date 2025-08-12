Мировая пресса заинтригована: неужели Боб Дилан снова записывает альбом

Концерт в Нью-Йорке Дилан открыл песней «Masters of War» («Мастера войны»). Наблюдатели и критики сразу же считали внесение ее как высказывание относительно актуальных военных конфликтов в мире. Песня при этом старая, с альбома 1963 года, но звучит на его концертах впервые с 2016 года. Дилан в принципе не заявляет о своих политических взглядах на публике. Но каждый раз, когда исполняет «Masters of War», это считывается аудиторией как антивоенное выказывание на злобу дня, как, например, в 1991 году во время «Бури в пустыне». Дилан спел ее прямо на церемонии «Грэмми», когда его награждали «За достижения всей жизни». Теперь возвращение «Masters of War» в сет-лист рассматривается как выражение мнения рок-гуру относительно многочисленных текущих военных конфликтов в мире, но уточняется, что открыто Боб Дилан эти события никогда не комментировал.