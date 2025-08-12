Музыкант Боб Дилан на днях дал сразу два повода для обсуждений: задал интригу с новым альбомом и спел песню, которую пресса тут же назвала «антивоенным высказыванием», трактуя достаточно обтекаемые и метафоричные формулировки автора. «ЗД» разбирается с тем, что творится вокруг знаменитого артиста.
На своем веку Боб Дилан каких только премий и званий не получил — от «Грэмми» до Нобелевки по литературе. Он считается одним из главных рокерских песнописцев Запада классической эпохи 60−70-х годов, когда случилось все самое главное в роке, что повлияло на мировую поп-культуру последующих шестидесяти лет. Живая легенда, каждый шаг которой рассматривается под лупой микроскопа. Боб Дилан, безусловно, это знает и лишних движений не делает. Провоцируя тем самым еще больше слухов и различных версий любого его «пука».
Уже несколько дней мировая пресса заинтригована: неужели Боб Дилан снова записывает альбом? Он целых два дня просидел в нью-йоркской студии с музыкантами своей группы — что-то это значит? Студия на радостях выпустила горячий пресс-релиз — мол, да, запись была, но в атмосфере строгой секретности, и подробности пока не разглашаются. Нагоняют ажиотажа и таинственности, а в конце «новости века» идет реклама самой студии, конечно.
Ажиотаж, однако, возник не на пустом месте: следующей весной Дилану исполняется 85 лет, и от бодро здравствующего рокера ждут новый альбом или хотя бы альбом трибьютов, как это было в 1992-м, когда он праздновал 30-летие творческой деятельности трибьют-концертом в Мэдисон Сквер Гарден, изданным впоследствии двойным альбомом.
Кто только не перепевал Боба Дилана за шестьдесят три года карьеры: и Адель, и Guns N' Roses, и Джорж Хариссон, и Стиви Уандер… Боно во время тура U2 «360 градусов» в августе 2010-го (ровно 15 лет назад — тоже круглая дата) cпел в Москве «Knockin» on Heavens Doors«Дилана вместе с Юрием Шевчуком. Тогда это показывали в главных вечерних новостях росТВ, а объединение Боно и Шевчука назвалось символом того, что рок-музыканты по всему миру — это особое идейное братство, выступающее за свободу слова. Публика в “Лужниках”, конечно, ревела от дикого восторга, несмотря на то что звуковой аппарат по традиции выдавал звук чудовищного качества и мало что вообще было слышно на самом деле.
Последний студийный альбом Дилана «Rough And Rowdy Ways» («Разбитый и Растрепанный») вышел в июне 2020 года — 39-й студийный альбом артиста, и теперь под красивую дату от него ждут 40-й. Поэтому новости о записи в студии публика восприняла как сигнал — сейчас начнется! Но пока все идет только по- «старому» — пятый год неугомонный артист ездит по миру с туром в поддержку последнего альбома. Этой весной было объявлено о десятом этапе тура, в рамках которого он выступал в Северной Америке, а на прошлой неделе дал два концерта в Нью-Йорке. Эти-то выступления и вызвали дополнительный ажиотаж в прессе.
Концерт в Нью-Йорке Дилан открыл песней «Masters of War» («Мастера войны»). Наблюдатели и критики сразу же считали внесение ее как высказывание относительно актуальных военных конфликтов в мире. Песня при этом старая, с альбома 1963 года, но звучит на его концертах впервые с 2016 года. Дилан в принципе не заявляет о своих политических взглядах на публике. Но каждый раз, когда исполняет «Masters of War», это считывается аудиторией как антивоенное выказывание на злобу дня, как, например, в 1991 году во время «Бури в пустыне». Дилан спел ее прямо на церемонии «Грэмми», когда его награждали «За достижения всей жизни». Теперь возвращение «Masters of War» в сет-лист рассматривается как выражение мнения рок-гуру относительно многочисленных текущих военных конфликтов в мире, но уточняется, что открыто Боб Дилан эти события никогда не комментировал.
Согласно аннотации к альбому 1963 года «The Freewheelin Bob Dylan», на котором впервые была издана «Masters of War», музыкант написал: «Я никогда раньше не сочинял ничего подобного. Я не пою песен, в которых люди желают смерти (а здесь лирический герой желает смерти тем, кто устраивает войны. — А. Ж.), но с этой я ничего не мог поделать. Эта песня — реакция на последнюю каплю, чувство, что ты еще можешь сделать».
Тем временем гастрольный график возрастного музыканта впечатляет. Осенью он собрался в тур по Великобритании и Ирландии. За первые три месяца осени артист планирует дать 34 концерта, но, в отличие от Оззи Осборна, который еще весной заявлял, что «собирается покончить с жизнью рок-звезды», Боб Дилан, похоже, напротив, переживает возрождение рокерского протестного духа. От его юбилейных релизов ожидают не только новой музыки, но и новых текстов, за которые рок-музыкант получил высшую литературную награду мира.
Впрочем, что-то можно предвидеть заранее. Сайт Боба Дилана архаичен, как и тот, кому он посвящен. Страничка выполнена в стилистике стены объявлений, обклеенной афишами в стиле 70-х годов ХХ века. Дилан точно знает точку своей наивысшей славы и не стремится отойти от нее, заигрывая с новыми синтетическими жанрами.