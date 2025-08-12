От лоу-фая до блатняка: Борзов и Шнуров сочиняют городские романсы

Люди подозрительные и склонные видеть во всем коварные заговоры, вероятно, почувствуют стойкий аромат региональных бюджетов, исходящий от этой музыкальной затеи. И если все так и есть, то денежки потрачены на весьма эксцентричный актив. Маэстро Шнуров, как и подобает весьма ироничному творцу, набросал свое сочинение явно без лишнего усердия, если не сказать левой ногой, и выступает в данной ситуации эдаким композитором и поэтом из культурной столицы, персонажем, перед которым в регионах все готовы склоняться и благодарить за невероятный талант. И если кому-то нравится подобного рода досуг, то можно лишь порадоваться за умение людей развлекать себя, любимых. Но если при помощи песенки есть намерение повысить привлекательность города, то такая затея видится еще более наивной, чем творение Шнура.