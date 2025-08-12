От лоу-фая до блатняка: Борзов и Шнуров сочиняют городские романсы

Найк Борзов и Сергей Шнуров выпустили сезонные треки, которые отчасти вписываются в доктрину внутреннего туризма. Трек Найка MSK при определенной фантазии можно рассматривать как посвящение Москве. Шнуровская «В Кострому» — о прелестях досуга на берегах Волги. Впечатления от этих релизов уносят в диапазон от «странно» до «нелепо», но какой сезон, такие и песни.
Новая песня Найка Борзова неплохо вписывается в отпускной флер его свежих релизов. Недавний альбом N2O2AC25 стал сборником акустических версий песен разных лет, и этот деликатный звук, наверное, не помешает в создании приятной атмосферы для путешествия. С MSK все совсем по-другому. Если в упражнениях с акустикой Найк и его соратники не стеснялись усложнений, используя множество экзотических инструментов, то в «московской» песне царит ледяной минимализм.
В MSK всего восемь слов, два из которых, «любовь» и «Москва», образуют собой припев. В качестве музыки не сильно хитрые электронные петли, в клипе, снятая в любительском стиле, прогулка по узнаваемым окрестностям. В общем, нахальное торжество лоу-фая.
Подобный метод, кстати, подходит далеко не всем, а для кого-то может оказаться верным способом превратиться в посмешище. Но Найку с его обезоруживающим спокойствием и подчеркнутым нежеланием играть в то, что сейчас объявлено модным или правильным, многое прощается. Он может сыпать случайными словами на булькающие звуки и в итоге выглядеть явно оторванным от действительности и оттого очень загадочным творцом. Подобные трюки не менее лихо проделывает Илья Лагутенко. Но он далеко — на днях «Мумий Тролль» шумел хитами в Барселоне и Аликанте; а Найк здесь, буквально на каждом летнем фестивале, которых сейчас пугающе много.
Что касается MSK, то для знаковой песни о Москве она слишком специфическая. Явно не «Москва, звенят колокола»… Впрочем, наверняка есть люди, способные увидеть под нее нешуточные галлюцинации от архитектуры, допустим, некоторых павильонов ВДНХ. Эдакий шаманский трип после залихватских плясок под Moscow Never Sleeps от DJ Smash. Почему нет?
В случае с мистером (или сударем, что было бы правильнее, согласно нынешним трендам) Шнуровым загадки и потусторонний флер всегда уступали место локальной конкретике. Подлежащее, сказуемое, междометие — все по делу, и никаких сомнений в том, что, собственно, автор имел в виду. Такой была в свое время «В Питере — Пить», и в 2016 году, когда экранизация этого трека стала настоящей сетевой бомбой, шнуровский сюжет воспринимался как весьма жизненный.
Спустя десять лет «жизненность» приобрела немного другую специфику. Если заявление «в Питере — пить» сейчас хоть и не вызывает былых восторгов, но все же держится в правовом поле, то куплетные умозаключения про Москву и Челябинск, где, по словам автора, лучше «нюхать» и «торчать», того и гляди назовут опасными для здоровья нации. Но Шнур умеет ловить волну, перестраиваться по ходу движения, или переобуваться, если прибегать к современной люмпенской терминологии.
«В Кострому» написана исходя из новых установок. Поэтому в припеве заявляется «как задолбали Дубай и Бали» (будет очень забавно, если окажется, что песенка придумана как раз где-то там!), в качестве скреп присутствуют великая река, пренебрежение к устрицам и сыру дор-блю, а также перспектива завести на берегах великой реки мужика (вокал в треке женский). «Пьющего душевно, как и я», видимо, выполняет роль допустимого хулиганства.
Люди подозрительные и склонные видеть во всем коварные заговоры, вероятно, почувствуют стойкий аромат региональных бюджетов, исходящий от этой музыкальной затеи. И если все так и есть, то денежки потрачены на весьма эксцентричный актив. Маэстро Шнуров, как и подобает весьма ироничному творцу, набросал свое сочинение явно без лишнего усердия, если не сказать левой ногой, и выступает в данной ситуации эдаким композитором и поэтом из культурной столицы, персонажем, перед которым в регионах все готовы склоняться и благодарить за невероятный талант. И если кому-то нравится подобного рода досуг, то можно лишь порадоваться за умение людей развлекать себя, любимых. Но если при помощи песенки есть намерение повысить привлекательность города, то такая затея видится еще более наивной, чем творение Шнура.
Повышение этой самой привлекательности процесс долгий и не рок-н-ролльно нудный. Речь здесь идет о дорогах, городской инфраструктуре, отелях и пансионах на любой кошелек, достопримечательностях в отличном состоянии и прочих заботах. Хиток про маму-Кострому в данной ситуации, конечно, нечто куда более веселое, быстрое и, возможно, не такое дорогое. Осталось только найти людей, которые отправятся на берега великой реки из-за того, что лидер «Ленинграда» придумал стишки и мелодию. Сам же Шнур снова на высоте в своем падении. Прямо великий комбинатор.