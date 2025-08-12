Путин поприветствовал участников форума «Шум» под Калининградом

«Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновлённых яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов», — говорится в обращении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.