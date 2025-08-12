Путин поприветствовал участников форума «Шум» под Калининградом

Российский лидер Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам молодежного форума «Шум», который стартовал под Калининградом.
«Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновлённых яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов», — говорится в обращении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, у участников есть возможность обсудить в рамках форума профессиональные проблемы и заручиться поддержкой единомышленников и более опытных коллег в реализации собственных проектов.
Президент отметил, что от компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями представителей СМИ, которые участвуют в форуме, во многом зависит объективное освещение истории и жизни РФ, ее достижений, создание правдивого образа страны в мировом пространстве.
«Ваша профессиональная деятельность призвана служить консолидации нашего многонационального народа, воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, взаимной поддержки и товарищества, сопричастности к судьбе Отечества», — подчеркнул Путин.
Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» платформы Росмолодёжь. Форумы будет проходить с 12 августа по 14 сентября в Калининградской области, он объединит 1200 молодых медиаспециалистов и журналистов из РФ и других стран.
Ранее президент России поприветствовал участников и гостей Всероссийского молодежного образовательного форума «Машук», который проходит в Пятигорске. Встречи с известными учеными, экспертами, ветеранами СВО предоставляют отличные возможности для профессионального и личностного роста, заявил Путин.