Россиянам рассказали, кому необходимо привиться от менингококка

В России растет число случаев менингококковой инфекции, что вызывает тревогу у медиков из-за высокой опасности этого заболевания. Инфекционист Николай Малышев отметил в беседе с NEWS.ru, что первыми вакцинироваться должны дети и пожилые люди, так как их иммунная система наиболее уязвима.
Специалист также указал, что прививка необходима тем, кто планирует поездки за границу, особенно в страны с высоким риском заражения. Например, в Саудовскую Аравию на Хадж допускают только тех, у кого есть сертификат о вакцинации против менингококка.
По словам Малышева, сейчас прививки чаще делают в регионах, где зафиксированы вспышки болезни. Однако людям, которые приходят вакцинироваться от гриппа, нередко предлагают сделать и прививку от менингококка в тот же день.
С начала 2025 года в России выявили более 1200 случаев менингококковой инфекции, что вдвое больше, чем за весь 2024 год, когда было зарегистрировано около 600 случаев.