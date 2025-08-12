Ваня Дмитриенко о романе с Анной Пересильд: «Счастье полное»

Певец Ваня Дмитриенко вновь оказался в центре внимания из-за вопросов о его отношениях с Анной Пересильд. Артиста спросили, почему он не комментировал публично роман с девушкой после их поцелуя. Также у Дмитриенко узнали, не обижается ли Анна на молчание молодого певца, пишет Super.
Дмитриенко понял вопрос, но постарался ответить уклончиво. Он отметил, что никто не держит обид, и он готов взять на себя ответственность, поделившись с публикой своими чувствами. Однако, по его словам, некоторые моменты хочется сохранить в тайне.
«Счастье полное. Прекрасный поцелуй, и Аня очень крутая девчонка», — ответил на вопрос Дмитриенко.
Ранее исполнитель популярной песни «Венера-Юпитер» рассказал, как сильно его тронула одна из сцен в сериале «Слово пацана», где снималась Анна Пересильд. В этом проекте её героиня Айгуль пережила насилие со стороны бандитов. Ваня признался, что, смотря сериал вместе с Анной, не смог сдержать слёз от увиденного.