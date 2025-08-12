Еще одно землетрясение произошло на Камчатке: подробности

В Камчатском крае зафиксировано землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
По информации, полученной от сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 65,3 километра. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 275 километров от Петропавловска-Камчатского. Пока нет информации о том, ощущалось ли это землетрясение. Также не сообщается о возможных разрушениях и способно ли вызвать новое землетрясение цунами.
Ранее KP.RU сообщил, что разрушительное землетрясение на Камчатке произошло в конце июля 2025 года. Тогда толчки были магнитудой до 8,7. Эпицентр землетрясения был в воде, поэтому объявили об угрозе цунами. Эксперты сообщают, что отголоски этого катаклизма будут преследовать этот регион еще несколько лет.