Еще одно землетрясение произошло на Камчатке: подробности

Ранее KP.RU сообщил, что разрушительное землетрясение на Камчатке произошло в конце июля 2025 года. Тогда толчки были магнитудой до 8,7. Эпицентр землетрясения был в воде, поэтому объявили об угрозе цунами. Эксперты сообщают, что отголоски этого катаклизма будут преследовать этот регион еще несколько лет.