Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

Французский модный дом Balenciaga представил необычный аксессуар стоимостью десятки тысяч рублей. Новинка появилась на официальном сайте бренда.
Компания анонсировала мужскую сумку-тоут Marche Packable синего цвета. Аксессуар выполнен в виде смятого пакета. Сумка изготовлена из высокопрочного материала Dyneema.
На данный момент на сайте бренда доступен предварительный заказ. Цена аксессуара составляет 995 долларов (примерно 79 тысяч рублей).
Оригинальную сумку Hermès, которой владела французская певица и актриса Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 10 миллионов долларов с учетом комиссионных средств. Эта сумка была произведена в единственном экземпляре специально для артистки. Согласно одной из версий, Биркин оказалась в самолете рядом с главой Hermès Жаном-Луи Дюма и пожаловалась ему на отсутствие достаточно вместительных женских сумок.
Легендарную шляпу Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и Храм судьбы», продали на аукционе за 630 тысяч долларов. Головной убор ушел с торгов в Лос-Анджелесе 15 августа прошлого года.