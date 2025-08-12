Угольная шахта глубиной 750 метров стала местом для совершения молебна

— Работа на шахте связана с огромным риском и опасностью для здоровья рабочих, а потому они особенно нуждаются в Божьем покрове, — рассказывает отец Николай. — Перед тем как меня впустили, мне провели инструктаж, выдали специальное оборудование. Сначала в шахтной клети мы опустились на глубину 600 метров, затем пешком пошли к месту добычи угля по горным выработкам. Там очень большая нагрузка на ноги: ты, как правило, либо поднимаешься в гору, либо опускаешься вниз. Я, к счастью, физически подготовлен.