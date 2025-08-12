Угольная шахта глубиной 750 метров стала местом для совершения молебна

6 августа в городе Макеевке в Донецкой Народной Республике состоялось освящение горных выработок и оборудования. Настоятель Свято-Благовещенского храма села Благодатное иерей Николай Великий совершил молебен с ходатайством ко Господу о благословении труда шахтеров и освящении подземных помещений.
Для православного человека очень важно, чтобы в месте жительства и работы был мир и благословение Бога.
— Без Бога не до порога, — говорит корреспонденту «Вечерней Москвы» отец Николай. — С ним легче, и светлее, и лучше. Вот это понятие и входит в основу любого освящения, которым призывается благодать Господня на дом, на живущих или трудящихся на предприятии.
Жизнь на Донбассе исторически развивалась вместе с шахтерским промыслом и металлургической отраслью. По словам иерея Николая Великого, именно труд дает жителям Донбасса уверенность в завтрашнем дне.
— Наш приход находится на освобожденной территории ДНР, но и по сей день мы испытываем проблемы со светом и водой, — говорит отец Николай. — Поэтому, когда наши шахтеры привозят нам уголь — единственный источник света и тепла, мы очень радуемся, благодарим за усердный труд. Их отрасль очень пострадала с 2014-го, но предприятия сохранились и работают до сих пор.
Работники шахты были очень удивлены тем, что к ним приехал священник. Некоторые из них никогда не предполагали, что возможно провести освящение их места работы.
— Работа на шахте связана с огромным риском и опасностью для здоровья рабочих, а потому они особенно нуждаются в Божьем покрове, — рассказывает отец Николай. — Перед тем как меня впустили, мне провели инструктаж, выдали специальное оборудование. Сначала в шахтной клети мы опустились на глубину 600 метров, затем пешком пошли к месту добычи угля по горным выработкам. Там очень большая нагрузка на ноги: ты, как правило, либо поднимаешься в гору, либо опускаешься вниз. Я, к счастью, физически подготовлен.
Именно в месте добычи угля отец Николай прочитал молебен, обращенный ко Господу о посылании благодати Святого Духа на место работы на шахте. Священник окропил святой водой не только технику, но и работников, которые с радостью встречали отца Николая. Для них посещение священнослужителем их места работы стало настоящим духовным утешением. У каждого из них была возможность поговорить с иереем Николаем Великим, получить от него благословение.
— В каждой шахте есть икона великомученицы Варвары. Именно она считается покровительницей этого нелегкого труда, уводит от напрасной и мучительной смерти, — делится подробностями отец Николай. — Именно молитвы этому образу и освящение шахт вдохновляют работников на тяжкий, но такой важный труд.
СПРАВКА.
Святая Варвара Илиопольская — христианская великомученица, которая считается небесной покровительницей шахтеров и военных ракетных войск. Она особо почитается на Донбассе, история которого тесно сплетена именно с этим промыслом. Ее почитают как заступницу работников, уводящую их от напрасной и мучительной смерти. Практически в каждой шахте есть икона великомученицы Варвары, а в храмах регулярно совершаются молебны.