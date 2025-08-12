Трусова заявила, что к родам невозможно подготовиться

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова — прим. «ВМ») рассказала о том, как проходили ее роды. Она отметила, что к ним «невозможно подготовиться».
— К родам невозможно подготовиться: то, что я представляла, и как было на самом деле, — серьезно отличается. Могу сказать точно, что присутствие рядом Макара (фигуриста Игнатова, мужа Трусовой — прим. «ВМ») и правильный выбор места сделали этот день сильно легче, — написала спортсменка в личном блоге.
6 августа Александра и Макар Игнатовы сообщили о том, что у них родился сын. Пара рассказала о беременности фигуристки 23 марта, во время выступления на турнире в рамках шоу-программы «Русский вызов».
9 августа Макар Игнатов опубликовал фотографии с родов своей супруги. Он отметил, что день рождения его сына стал самым счастливым днем в его жизни. Спортсмен подчеркнул, что подготовиться к этому событию невозможно, и добавил, что он «бесконечно любит» свою супругу и новорожденного сына.
Супруги Игнатовы узнали пол своего ребенка во время мероприятия, которое состоялось 4 апреля в кинотеатре «Октябрь» в Москве.