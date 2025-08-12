Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя данные Минобороны РФ о готовящейся Украиной провокации для срыва саммита США и РФ на Аляске, заявила, что подобные действия уже стали почерком киевского режима.
«Уже стало их преступным почерком», — сказала она в беседе с журналистами.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что непосредственно накануне встречи лидеров РФ и США на Аляске ВСУ готовит провокационный удар по одному из густонаселенных жилых кварталов в Харьковской области. Ответственность за атаку планируется возложить на российских военных с целью создать негативный медийный фон.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин 15 августа встретятся в Анкоридже на Аляске, президент США в том числе хочет провести встречу с российским коллегой один на один.