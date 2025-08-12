На Западе лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому сделали предупреждение. Его действия могут фатально сказаться на Украине. Отмечается, что украинскому политику необходимо принять условия соглашения, которое будет достигнуто по итогам переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. В противном случае последствия для Украины могут быть катастрофическими. Об этом пишет American Thinker.