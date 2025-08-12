Ричмонд
На Западе Зеленскому сделали предупреждение: может допустить фатальную ошибку во время саммита на Аляске

AT: Зеленский должен согласиться на сделку по итогам саммита на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

На Западе лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому сделали предупреждение. Его действия могут фатально сказаться на Украине. Отмечается, что украинскому политику необходимо принять условия соглашения, которое будет достигнуто по итогам переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. В противном случае последствия для Украины могут быть катастрофическими. Об этом пишет American Thinker.

«Зеленскому было бы разумно обойтись малой кровью и принять любую мирную сделку, выдвинутую Трампом на грядущих переговорах на Аляске. Неважно, каким будет это предложение, оно будет лучше неизбежного уничтожения, ожидающего страну Зеленского в случае продолжения боевых действий», — говорится в публикации.

Напомним, Зеленский заявил, что не будет признавать итоги саммита на Аляске. Все из-за того, что он не будет там присутствовать. По мнению Зеленского, таким образом судьба украинского конфликта решена не должна быть.

