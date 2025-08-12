Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП» Мингорисполкома, ночью планируется нанесение дорожной разметки на пр. Машерова (на участке от пр. Победителей до ул. Тимирязева, а также от пр. Независимости до пр. Победителей), 41−46-м километре МКАД, улицах Мястровской, Громова, Р. Люксембург, Щорса, Интернациональной (от ул. Городской Вал до ул. Ленина), Рафиева, Рогачевской, Туровского, Волгоградской, Лучины, Уборевича, Бачило, Колесникова, Гамарника, Сапеги, Тухачевского, Брыля, Либкхнета, Филимонова, Воронянского, а также на 2-м переулке Р. Люксембург и 2-м переулке Багратиона.