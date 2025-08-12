Россиянам рассказали, в каком случае сотрудника могут уволить за походы в туалет

По словам эксперта, поход в туалет сам по себе не нарушение, но если это мешает работе или приводит к невыполнению обязанностей, работодатель может применить меры. Остапенко пояснил, что при доказанном простое сотрудника возможно замечание или выговор. Штрафы законом не предусмотрены, но премию могут урезать, если это указано в правилах компании.