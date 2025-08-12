Россиянам рассказали, в каком случае сотрудника могут уволить за походы в туалет

Сотрудников, которые часто и без уважительных причин надолго задерживаются в туалете в рабочее время, могут наказать, вплоть до лишения премии или увольнения, сообщил юрист Ярослав Остапенко в беседе с «Абзацем».
По словам эксперта, поход в туалет сам по себе не нарушение, но если это мешает работе или приводит к невыполнению обязанностей, работодатель может применить меры. Остапенко пояснил, что при доказанном простое сотрудника возможно замечание или выговор. Штрафы законом не предусмотрены, но премию могут урезать, если это указано в правилах компании.
Отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд считается прогулом и может привести к увольнению. Если отсутствие короче, обычно ограничиваются замечанием, но при повторении это тоже грозит увольнением.
Остапенко отметил, что работодатель должен зафиксировать отсутствие и дать сотруднику шанс объясниться. Он уточнил, что плохое самочувствие или отравление могут быть уважительными причинами. В таких случаях юрист советует сразу сообщить руководителю и, при необходимости, обратиться к врачу.
Юрист Михаил Салкин добавил, что курение в неположенном месте в рабочее время может привести к штрафу или увольнению. Он пояснил, что время на перекур не оплачивается, если это не прописано в трудовом договоре, так как перерывы на курение не предусмотрены Трудовым кодексом.