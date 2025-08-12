Российская компания планирует обанкротить крупнейшего производителя автомобилей из Европы

В сообщении «Камеи» отмечается, что попытки Volkswagen AG оспорить уступку права требования не увенчались успехом. Юристы концерна утверждали, что договор цессии, заключенный в марте 2025 года, не был экономически обоснован и регулировался правом Швейцарской Конфедерации. По их мнению, уступка долга должна была согласовываться с должником, а представители Volkswagen AG такого согласия не давали. Кроме того, сторона ответчика считала договор цессии формой прикрытия дарения между аффилированными компаниями.