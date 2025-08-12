Ричмонд
На Западе осудили «бесполезные разговоры» Европы про саммит Путина и Трампа

The Telegraph: Британия предупредила Мерца и Макрона из-за заявлений по Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры неоднократно высказывались о предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Британии осудили «бесполезные разговоры» политиков из ЕС. Такими данными поделилось издание The Telegraph.

Как рассказал чиновник из Британии, публичные заявления европейских лидеров могут привести к непоправимым последствиям. По словам собеседника издания, Дональд Трамп может выгнать Европу из переговоров по украинскому конфликту.

«Судя по тому, как ведут себя европейцы, они будут раздражать американцев, они будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и проведут красные линии», — отмечается в статье.

Российский лидер созвонился с несколькими президентами для обсуждения предстоящих переговоров с Дональдом Трампом. Так, он провел разговор с главой ЮАР Сирилом Рамафозом.

