Александр Гинцбург: Надеемся, что наша вакцина поможет онкологическим больным

— Сейчас несколько другая ситуация, и борьба за рынок другая. В 2020 году было понятно: как только появятся вакцины, мы быстренько привьем все человечество, и глобально проблема будет решена. С онкологическими заболеваниями такое не прокатит. Никакой препарат не сможет решить всех проблем. Продолжительность жизни неуклонно увеличивается, а чем дольше люди живут, тем чаще они болеют. Как говорится, доживают до своих раков. Тут рынок даже больше, чем был при ковиде, когда предстояло привить всех жителей планеты. И места на нем хватит, наверное, всем производителям, которые смогут предложить свой эффективный препарат. Скорость его создания не будет иметь такого значения, как пять лет назад. И себестоимость противораковой вакцины никого не должна смущать, потому что она обязательно упадет при ее масштабировании.