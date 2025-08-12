Госстандарт запретил продавать в Беларуси известный стиральный порошок

Речь идет о стиральном универсальном порошке Gama Proferssional Elite. Изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки в автоматических стиральных машинах всех видов». При этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой, так как показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил 208 мм. Превышение данного показателя вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой.