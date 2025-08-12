Госстандарт запретил продавать в Беларуси известный стиральный порошок

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт запретил продавать в Беларуси известный испанский стиральный порошок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на реестр опасной продукции.
Речь идет о стиральном универсальном порошке Gama Proferssional Elite. Изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки в автоматических стиральных машинах всех видов». При этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой, так как показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил 208 мм. Превышение данного показателя вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой.
Продукция запрещена к ввозу и обращению на территории страны, подлежит изъятию. Запрет вступает в силу с 14 августа. -0-