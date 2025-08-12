Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за один день

Венгрия имеет возможность вызвать серьезные проблемы для Украины, прекратив поставки газа и электричества, но не видит в этом выгоды. Об этом во вторник, 12 августа, высказался венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Венгрия имеет возможность вызвать серьезные проблемы для Украины, прекратив поставки газа и электричества, но не видит в этом выгоды. Об этом во вторник, 12 августа, высказался венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

— Мы могли бы устроить распад Украины за один день, однако это не в наших интересах. Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если произойдет авария, то Украина встанет, — заявил он в интервью Youtube-каналу Patriota.

По его словам, несмотря на зависимость от Венгрии, Киев демонстрируют неуважительное отношение, используя в общении неприемлемые выражения. Украинские власти понимают, что Будапешт не стремится подорвать безопасность республики, отметил Орбан.

При этом он добавил, что Венгрия не заинтересована в объединении с Украиной в рамках Европейского союза или Североатлантического альянса. Венгерский лидер объяснил это постоянным расхождением интересов.

Венгрия предпримет все возможные меры, чтобы предотвратить попытки ЕС вмешаться в предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 11 августа заявил венгерский глава МИД Петер Сийярто.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше