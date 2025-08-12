Ричмонд
Власти Сирии хотят вернуть патрули военной полиции РФ

Возвращение РФ могло бы «препятствовать вмешательству Израиля».

Источник: Аргументы и факты

Переходное правительство Сирийской Арабской Республики думает о том, чтобы вернуть патрули российской военной полиции в южные провинции САР, сообщает «Коммерсант».

Издание ссылается на информацию, полученную от источника, который принимал участие во встрече министра иностранных дел Асаада Сирии аш-Шибани с диаспорой страны в российской столице.

По словам источника, возвращение военной полиции РФ на позиции могло бы «препятствовать вмешательству Израиля» в дела Сирийской Арабской Республики. Кроме того, он выразил мнение, что Российская Федерация способна урегулировать отношения переходного правительства САР с израильской стороной.

Напомним, после смены власти в Сирии армия Израиля заняла часть южных районов страны, заявив о создании буферной зоны. В Израиле утверждают, что речь идёт об обеспечении безопасности израильских границ. Российская сторона была вынуждена ограничить военное присутствие.

Ранее в МИД Сирии заявили, что Асаада аш-Шейбани в РФ и его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ознаменовали важный поворот в развитии отношений между двумя государствами.