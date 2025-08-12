Ричмонд
Стартап из США захотел выкупить Chrome у Google за 34,5 млрд долларов

Американский стартап Perplexity предложил корпорации Alphabet выкупить браузер Chrome за $34,5 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей компании.

Самый популярный браузер в мире пытается выкупить компания-ноунейм.

«Мы уверены, что Chrome под управлением высокотехнологичной компании, ориентированной на искусственный интеллект, сможет раскрыть новый потенциал для развития», — пояснили представители стартапа изданию. The Wall Street Journal отмечает, что стоимость самого Perplexity оценивается примерно в $18 млрд, а эксперты оценивают стоимость Chrome в диапазоне от $20 млрд до $50 млрд.

На сегодняшний день Chrome остается самым популярным браузером в мире, его аудитория насчитывает более 3 млрд пользователей. В случае вынужденной продажи браузера структуре управления и развития продукта предстоит серьезное обновление.