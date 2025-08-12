Путин поприветствовал начинающий медийщиков, приехавших на молодежный форум «ШУМ»

Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение к участникам IV Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ». Об этом сообщают РИА Новости.
«Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновленных яркими творческими идеями начинающих журналистов…», — подчеркнул Владимир Путин.
Как отметили на РИА Новости, в 2025 году в мероприятии примут участие 1,2 тысячи представителей медиасферы. Всероссийский проект «Шум» объединяет как уже занимающихся созданием контента молодых авторов, так и еще проходящих профильное обучение в университетах студентов.
Стоит добавить, что Президент Владимир Путин направил свое приветственное обращение к участникам форума, несмотря на подготовку к важным российско-американским переговорам на Аляске, которые запланированы на 15 августа. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался спрогнозировать, к чему приведет новый раунд двусторонних консультаций.
