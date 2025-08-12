Путин поприветствовал начинающий медийщиков, приехавших на молодежный форум «ШУМ»

Как отметили на РИА Новости, в 2025 году в мероприятии примут участие 1,2 тысячи представителей медиасферы. Всероссийский проект «Шум» объединяет как уже занимающихся созданием контента молодых авторов, так и еще проходящих профильное обучение в университетах студентов.