Переселенцы с Украины провели флешмоб «Я русский» в Симферополе

В Симферополе переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб «Я русский». Об этом рассказала представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Яна Бурлаченко.

— В Симферополе состоялся патриотический флешмоб, в рамках которого молодежь приняла участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии хита «Я русский», — цитирует ее РИА Новости.

Акция была приурочена ко Дню молодежи.

Глава центра Олег Бондаренко сообщил, что флешмоб был нацелен на транслирование культурных и музыкальных ценностей, которые объединяют российский, украинский и белорусский народы. Музыка является универсальным языком, способным преодолевать любые границы и находить отклик в сердцах людей разных национальностей, подчеркнул он.

