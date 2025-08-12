Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Шум»

В этом году форум пройдёт в формате четырёх образовательных заездов. Его программа посвящена различным направлениям работы СМИ и медиакоманд из сферы молодёжной политики и образования. Важным блоком форума станет деловая программа, в рамках которой пройдет диалог между представителями медиа из государственной, общественной и бизнес сфер.