Владимир Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Шум»

Владимир Путин направил приветствие участникам четвертого всероссийского молодежного образовательного форума «Шум», который проходит в Калининградской области. В этом году на него приехали более 1200 начинающих журналистов и блогеров.
Глава государства пожелал участникам форума успехов, отметив, что проект платформы «Росмолодежь. События» объединяет талантливых ребят.
«Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновлённых яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов», — говорится в приветствии президента России.
Владимир Путин выразил надежду, что обмен опытом, дискуссии и встречи с экспертами помогут участникам форума получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.
«Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире», — подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин также отметил важность деятельности молодых журналистов для консолидации общества и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Президент пожелал участникам форума плодотворной работы и ярких впечатлений.
Образовательный форум «Шум» открылся 12 августа и продлится до 14 сентября. В его работе принимают участие юные журналисты и блогеры, представители пиар-служб, пресс-центров, руководители медиаслужб.
В этом году форум пройдёт в формате четырёх образовательных заездов. Его программа посвящена различным направлениям работы СМИ и медиакоманд из сферы молодёжной политики и образования. Важным блоком форума станет деловая программа, в рамках которой пройдет диалог между представителями медиа из государственной, общественной и бизнес сфер.
Впервые в работе форума принимают участие иностранные журналисты: в Калининградскую области приехали более 100 зарубежных специалистов из 86 стран. Они познакомятся со спецификой работы СМИ в России и поделятся своим опытом.
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Шум» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Калининградской области.