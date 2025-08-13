Что можно и нельзя делать в Евдокимов день 13 августа на Евдокимово заговенье

Православная церковь 13 августа вспоминает святого Евдокима Каппадокиянина, считающегося покровителем семьи. В народе принято отмечать Евдокимов день. Однако есть еще одно название — Евдокимово заговенье. Все дело в том, что с 14 августа в православных верующих начинается Успенский пост.
Что нельзя делать 13 августа.
Под запретом уборка и ремонт. Не следует поднимать на улице деньги. Предки верили, что можно забрать на себя чужие неприятности. Кроме того, 13 августа не рекомендуется ссорить. Считается, что отношения восстановить будет довольно сложно.
Что можно делать 13 августа.
По традиции, в названный день всегда ходили в гости. Это связано с тем, что 13 августа перед Успенским постом последний раз разрешалось есть мясные и молочные продукты.
Согласно приметкам, усиление ветра обещает много снега зимой. В том случае, если муравьи заделали вход в муравейник, то будут дождливые дни.
