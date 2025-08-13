Открытка и поздравления на День левшей

13 августа отмечается Всемирный день левшей. А это повод поздравить всех родных и близких, у кого левая рука оказалась куда могущественнее, чем правая!
Кто из знаменитых людей был левшой?
1. Лев Толстой, писатель (одинаково хорошо владел обеими руками).
2. Мария Шарапова, теннисистка.
3. Сергей Рахманинов, пианист.
4. Майя Плисецкая, балерина.
5. Николай Лесков, писатель.
6. Иван Павлов, физиолог.
7. Леонардо да Винчи, изобретатель и художник.
8. Альберт Эйнштейн, учёный.
9. Пол Маккартни, басист в The Beatles.
10. Леди Гага, певица.
11. Анджелина Джоли, актриса.
Как поздравить левшу?
«Поздравляю с Днём левши! Пусть твоя 'неправильная' рука приносит только правильные успехи!» «Ты — особенный, ведь мир создан для правшей, а ты смог его покорить! С Днём левши!» «Левши — гении в мире правшей! Пусть твоя уникальность ведёт тебя к новым победам!» «Ты не такой, как все, и это твоя суперсила! С праздником, дорогой левша!» «Левши — это люди, которые видят мир под другим углом. Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как твоё мышление!» «С Днём левши! Пусть в твоей жизни будет больше удобных вещей и меньше неловких моментов!» «Ты — часть 10% самых креативных людей на планете! Гордись этим и празднуй!» «Левши — это как редкие экземпляры в коллекции человечества. Береги себя! С праздником!» «С Днём левши! Пусть твои идеи будут такими же нестандартными, как твоя рука!» «Ты — доказательство того, что можно быть особенным и при этом успешным! С Днём левши!» «Левши — это те, кто делает мир интереснее. Спасибо, что ты есть! Поздравляю!».