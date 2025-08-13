«Поздравляю с Днём левши! Пусть твоя 'неправильная' рука приносит только правильные успехи!» «Ты — особенный, ведь мир создан для правшей, а ты смог его покорить! С Днём левши!» «Левши — гении в мире правшей! Пусть твоя уникальность ведёт тебя к новым победам!» «Ты не такой, как все, и это твоя суперсила! С праздником, дорогой левша!» «Левши — это люди, которые видят мир под другим углом. Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как твоё мышление!» «С Днём левши! Пусть в твоей жизни будет больше удобных вещей и меньше неловких моментов!» «Ты — часть 10% самых креативных людей на планете! Гордись этим и празднуй!» «Левши — это как редкие экземпляры в коллекции человечества. Береги себя! С праздником!» «С Днём левши! Пусть твои идеи будут такими же нестандартными, как твоя рука!» «Ты — доказательство того, что можно быть особенным и при этом успешным! С Днём левши!» «Левши — это те, кто делает мир интереснее. Спасибо, что ты есть! Поздравляю!».