13 августа: какой сегодня праздник

13 августа — это среда, 225-й день года, до конца года остаётся 140 дней.
Международные праздники.
Международный день левшей — день, посвященный людям с ведущей левой рукой, напоминающий о необходимости учитывать их потребности в мире, созданном для правшей. День шумящих ракушек — праздник, напоминающий о звуках моря и летней беззаботности. День встреч — повод навестить старых друзей или завести новые знакомства. Всемирный день донорства органов — дата, привлекающая внимание к важности трансплантологии. Всемирный день каллиграфии — праздник красивого письма, искусства, уходящего корнями в древность.
Православные и народные традиции.
В православии 13 августа — День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина, святого, почитаемого как покровителя семьи. На Руси этот день называли Евдокимовым заговеньем — последним днем перед началом Успенского поста.
Традиционно в этот день:
Готовили блюда из репы — варили кашу, пекли пироги, делали квас. Чинили сельскохозяйственный инвентарь, особенно бороны, чтобы подготовиться к осенним работам. Поминали предков, молились за упокой их душ. Избегали уборки, чтобы не потревожить домового.
Приметы:
Если ветер сильный — зима будет снежной. Туман над лесом — к богатому урожаю грибов. Муравьи прячутся — к затяжным дождям.
Исторические события.
1899 — в США запатентован телефон-автомат.
1913 — в Англии впервые выплавлена нержавеющая сталь.
1928 — в Лондоне вышла первая в мире цветная телепередача.
1961 — начало строительства Берлинской стены.
2002 — в Москве представлен прибор для операций на сердце без его остановки.
У кого именины 13 августа?
Анна, Елизавета, Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Евдоким, Николай, Сергей, Юрий.
Кто из знаменитостей родился 13 августа?
Иван Сеченов (1829) — ученый, основоположник физиологии и психологи.
Альфред Хичкок (1899) — легендарный режиссер, мастер саспенса.
Фидель Кастро (1926) — кубинский революционер.
Владимир Вдовиченков (1971) — российский актер.
Стас Пьеха (1980) — певец и телеведущий.