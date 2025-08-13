13 августа: какой сегодня праздник

Международный день левшей — день, посвященный людям с ведущей левой рукой, напоминающий о необходимости учитывать их потребности в мире, созданном для правшей. День шумящих ракушек — праздник, напоминающий о звуках моря и летней беззаботности. День встреч — повод навестить старых друзей или завести новые знакомства. Всемирный день донорства органов — дата, привлекающая внимание к важности трансплантологии. Всемирный день каллиграфии — праздник красивого письма, искусства, уходящего корнями в древность.