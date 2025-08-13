Темная дочь: как звезда сериала «Уэнздей» задает тренды в одежде

Промотур второго сезона сериала «Уэнздей» стал модным триумфом исполнительницы главной роли Дженны Ортеги. После выходов актрисы на светских мероприятиях, приуроченных к премьере долгожданного продолжения проекта, эксперты индустрии провозгласили тренд на бежевую готику. Ее образы балансируют между мрачным драматичным стилем в классическом прочтении и романтизмом, а черный цвет в них теряет власть. По просьбе «Известий» российский модельер Игорь Чапурин раскрыл суть новой готики и рассказал, почему именно сейчас этот стиль отвечает запросам общества.
Одежда — визуальный инструмент.
В промотуре первого сезона сериала «Уэнздей» стилистика образов Дженны Ортеги была стопроцентным нуаром. Во время выходов актрисы на мероприятиях, приуроченных к недавней премьере продолжения проекта, на смену ему пришла бежевая готика. И это не случайный ход.
Чтобы его понять, стоит обратиться к сюжету. Героиня обретает эмпатию, ей становятся не чужды человеческие эмоции. Одежда здесь становится визуальным инструментом, который доносит эту идею до аудитории. А ее запросы за три года с момента выхода первого сезона изменились. Теперь люди нуждаются не в идеальном бесчувственном персонаже, а в таком герое, в котором могут увидеть самих себя.
Фото: Global Look Press/IMAGO/Fred Duval.
За последние годы мы видели, как мода становилась всё более инклюзивной и принимающей различные формы самовыражения. Если раньше доминировала идея «успешного успеха», то сейчас в тренде принятие себя, своих слабостей и особенностей. Эдакая бежевая готика, которая предполагает акцент на внутренний мир, на сложность и глубину, дает возможность выразить свою уникальность, даже если она не вписывается в общепринятые рамки. Эта тема удовлетворяет потребности в самовыражении, в поиске идентичности, в ощущении принадлежности к сообществу, которое разделяет схожие ценности и взгляды.
Между готикой и романтизмом.
Образы Дженны Ортеги, которые мы видим сегодня, — талантливая работа стилиста Энрике Мелендеса. Классическая готика в них проявляется в темных цветах и драматичных силуэтах, в высоких воротниках и кружевах четко видна отсылка к Викторианской эпохе, о панк-культуре кричат черная кожа и туфли на платформе и огромном каблуке, ставшие фишкой Дженны. Но ключевое здесь — трансформация всех этих элементов в современный контекст. Кружева сочетаются с минималистичным кроем, кожа используется в комплекте, состоящем из топа с оверсайз-рукавами и юбки, а массивная обувь комбинируется с платьями макси.
Фото: Getty Images/Kristy Sparow.
Дополняют готические образы актрисы обесцвеченные брови, которые подчеркивают ее красоту. В ДНК стиля Дженны давно закрепилась андрогинность, и стилевой прием — продолжение этой истории. Тренд не новый — он вернулся, кажется, во время карантина. Тогда люди искали свободы в творчестве и не стеснялись экспериментировать с внешностью. Сейчас же, размывая рамки между строго мужским и строго женским, они демонстрируют, что не боятся радикальных образов.
Я бы назвал это неоготикой или неоготическим романтизмом. Мы говорим про более утонченную и актуальную сегодня версию этого мрачного в чистом прочтении стиля, где теперь появляются более мягкие детали, гламур, если так можно сказать. Особенность — в балансе между противоположными друг другу готикой и романтизмом.
Новая готика, в моем понимании, — это неожиданные ткани, например латекс, напоминающий змеиную кожу, яркие акценты, игра с пропорциями. Главное — не копировать готику в чистом виде, а адаптировать ее, учитывая современные реалии. Игра на контрастах может заключаться в комбинации нежной цветовой гаммы и стопроцентного готического кроя, использовании бархата и кружева в самом нетривиальном исполнении, а также в сочетании драматизма и грубости в одном образе (пример — массивные туфли Дженны).
Фото: личный архивРоссийский модельер, заслуженный художник РФ Игорь Чапурин.
Стиль стал логичным продолжением готики в чистом виде. Но если раньше соответствующие образы подразумевали отношение к определенной субкультуре или встречались на костюмированных вечеринках, сейчас мы будем видеть использование характерных стилистических приемов не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни.
Могу предположить, что неоготика останется с нами и на предстоящий сезон осень-зима, а дизайнеры покажут ее в более утилитарном прочтении. По-прежнему актуален будет в первую очередь комфорт. Поэтому нарочитая небрежность, жатая, будто неглаженая ткань, гипертрофированно большие вещи и самые неожиданные стайл-трики с многослойностью не выйдут из моды еще минимум полгода.