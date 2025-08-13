Темная дочь: как звезда сериала «Уэнздей» задает тренды в одежде

За последние годы мы видели, как мода становилась всё более инклюзивной и принимающей различные формы самовыражения. Если раньше доминировала идея «успешного успеха», то сейчас в тренде принятие себя, своих слабостей и особенностей. Эдакая бежевая готика, которая предполагает акцент на внутренний мир, на сложность и глубину, дает возможность выразить свою уникальность, даже если она не вписывается в общепринятые рамки. Эта тема удовлетворяет потребности в самовыражении, в поиске идентичности, в ощущении принадлежности к сообществу, которое разделяет схожие ценности и взгляды.