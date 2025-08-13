Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обратился к участникам молодежного форума «Шум»: что он сказал о проекте

Путин поприветствовал участников молодежного образовательного форума «Шум».

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин отправил приветствие участникам молодежного образовательного форума «Шум». Мероприятие состоится в Калининградской области. Как уточнил президент РФ, в форуме поучаствуют начинающие журналисты. Телеграмму Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что проект объединит также представителей медиаиндустрии. Президент пояснил, что участники форума получат опыт от общения с единомышленниками и известными журналистами.

«Желаю вам плодотворного общения и добрых, незабываемых впечатлений», — подытожил Владимир Путин.

Медиаспециалисты со всей страны могут принять участие в этом проекте. Работы могут заявить все, кто попадает под категорию «18−35 лет». Проекты принимаются в любом формате: статьи, видеоблоги, подкасты.