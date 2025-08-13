Путин обратился к участникам молодежного форума «Шум»: что он сказал о проекте

Российский лидер Владимир Путин отправил приветствие участникам молодежного образовательного форума «Шум». Мероприятие состоится в Калининградской области. Как уточнил президент РФ, в форуме поучаствуют начинающие журналисты. Телеграмму Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что проект объединит также представителей медиаиндустрии. Президент пояснил, что участники форума получат опыт от общения с единомышленниками и известными журналистами.
«Желаю вам плодотворного общения и добрых, незабываемых впечатлений», — подытожил Владимир Путин.
Медиаспециалисты со всей страны могут принять участие в этом проекте. Работы могут заявить все, кто попадает под категорию «18−35 лет». Проекты принимаются в любом формате: статьи, видеоблоги, подкасты.