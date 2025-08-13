Календарь на 13 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 августа свой праздник отмечают левши — а это около 10 процентов населения планеты. В России в этот день вспоминают многовековую историю сарафана — от простой крестьянской одежды до символа национальной культуры, а в Японии зажигают фонарики для духов усопших родственников. Православные верующие готовятся к началу короткого, но строгого Успенского поста. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 13 августа.
* ~Международный день левшей~
История этого праздника началась с борьбы против многовековой дискриминации. Так, в средние века леворуких считали пособниками дьявола — их преследовала инквизиция, а на Руси им запрещали свидетельствовать в судах.
В 1976 году активисты из США создали Международную конфедерацию левшей и опубликовали «Билль о левшах», требуя свободы выбора руки и доступных товаров. Сам праздник официально учредили позже, в 1992-м, по инициативе британского Клуба левшей. Поводом стала чудовищная статистика: из-за того, что все оборудование на предприятиях было рассчитано на правшей, леворукие работники чаще получали на производстве смертельные травмы.
Традиции дня сочетают серьезность и игру. Участники призывают правшей попробовать жить «в зеркальном мире»: писать, резать хлеб или чистить зубы левой рукой, чтобы ощутить дискомфорт повседневности, а также дарить левшам адаптированные вещи — специальные ножницы, компьютерные мыши, ручки и так далее.
Ученые напоминают: леворукость — это лишь особенность мозга. У таких людей активнее правое полушарие, отвечающее за креативность, потому среди них много гениев — от Леонардо да Винчи до Пушкина.
* ~День русского сарафана~
Сарафан прошел путь от крестьянской одежды до символа русской культуры. Изначально его носили мужчины: в XIII веке так называли просторный кафтан воевод. Лишь к XVI столетию он перекочевал в женский гардероб, став привычной одеждой крестьянок, купчих и боярынь. Петр I, вводя европейскую моду, запретил сарафан при дворе, но Екатерина II вернула его, щеголяя в парчовом наряде на балах. В 1834 году Николай I узаконил традицию, обязав фрейлин носить придворные платья «сарафанного» кроя.
В этот день в городах и селах проходят фольклорные фестивали и тематические праздники с мастер-классами, викторинами и играми.
Какие праздники и памятные даты отмечают 13 августа в других странах.
День женщин — Тунис. Отмечается с 1956 года в честь принятия Кодекса о личном статусе — революционного документа, запретившего многоженство, утвердившего гражданский брак и право женщин на развод. Это произошло всего через несколько месяцев после провозглашения независимости Туниса от Франции. Инициатором стал первый президент Хабиб Бургиба, считавший эмансипацию основой модернизации страны. В городах в этот день проходят дискуссии о гендерном равенстве, выставки, посвященные достижениям тунисок в науке и политике. Мужчины дарят женщинам жасмин — символ чистоты и уважения.
День независимости — Центральноафриканская Республика (ЦАР). 13 августа 1960 года ЦАР освободилась от французской колонизации. Поворотным моментом стало создание в 1949 году Движения за социальную эволюцию Черной Африки бывшим премьер-министром Бартелеми Богандой. По традиции вечером после народных гуляний проходят выступления политиков, которые напоминают о необходимости единства в стране, пережившей пять переворотов за 10 лет.
День памяти жертв Берлинской стены — Германия. 13 августа 1961 года ГДР начала возводить стену, разделившую Берлин на 28 лет. За это время при попытке бегства погибли 138 человек. В этот траурный день в Часовне Примирения, которая является частью мемориала Берлинской стены, зачитывают имена погибших. Родственники приносят фотографии жертв и живые гвоздики. В полдень по всей стране объявляют минуту молчания.
День поминовения усопших, или Обон — Япония. Праздник восходит к VII веку и буддийской легенде о монахе Маудгальяяне, который спас мать из мира голодных духов. С XV века Обон стали отмечать массово, приурочив к окончанию летних полевых работ. Хотя дата плавающая (13−15 июля или августа), в большинстве регионов страны традиционно празднуют с 13 августа. Японцы возвращаются в родные города, чтобы «встретить» души предков. Перед домами зажигают «огни приветствия», а у алтарей ставят «духовные тарелки» с овощами. На кладбищах моют памятники, оставляют любимую еду умерших.
Церковные праздники 13 августа.
Заговенье на Успенский пост.
В народе этот день всегда был особенным — он предварял начало строгого Успенского поста, который длится две недели и считается одним из самых важных в церковном году. Успенский пост посвящен памяти Божией Матери и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы.
В день заговенья семьи старались собраться за столом. В старину этот вечер часто был наполнен разговорами о предстоящем посте, о том, как кто будет его проводить. Люди воспринимали заговенье не как «прощание с мясом», а как настрой на внутреннюю тишину и молитву.
В православном календаре этот день носит название предпразднства Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня.
День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина.
Праведный Евдоким жил в IX веке в Каппадокии. Он родился в семье военачальника и с детства отличался благочестием: не искал почестей, избегал шумных собраний и проводил время в молитве и добрых делах.
Когда его назначили наместником, Евдоким проявил себя как справедливый и милосердный правитель — умел наказать за злое, но всегда давал шанс исправиться. Интересно, что он так и не женился, хотя в те времена это было необычным решением для знатного человека.
Евдоким умер молодым, и на его могиле стали происходить чудесные исцеления. Мощи святого, обретенные нетленными, перенесли в Константинополь.
В этот день в церкви молятся о чистоте сердца и справедливости, а в некоторых местах вспоминают и об особом покровительстве святого Евдокима.
Народные праздники и приметы 13 августа.
Евдокимов день, или Евдокимово заговенье.
В народном календаре 13 августа всегда стояло особняком. И дело было не только в том, что на следующий день начинался Успенский пост. Люди связывали этот день с именем праведного Евдокима, а в деревнях к нему относились с особым уважением. Считалось, что святой покровительствует миру в доме, бережет чистоту помыслов и защищает от недобрых людей.
С утра хозяйки старались прибрать избу, вымыть пол, вытряхнуть постели — не просто ради чистоты, а чтобы «загнать» всякую беду за порог. На стол в этот день выставляли мясные блюда, пироги с яйцами, молочные каши — чтобы напоследок перед постом насытиться и зарядиться силами. Но заговенье не превращали в шумное застолье: говорили тихо, старались не ссориться, ведь как встретишь пост, так он и пройдет.
Интересный обычай был у молодых девушек: они до полудня выходили к реке, умывались проточной водой и шептали слова о женихе. Вода в этот день считалась «заговоренной» на чистоту и долгую любовь.
По старинным обычаям, в этот день не брали в долг и не давали — считалось, что так можно «отдать» свое счастье. Женщины не пряли и не ткали — чтобы в доме не завелись болезни. Мужчины старались не рубить дрова и не чинить забор — чтобы не накликать разлад в семье. В Евдокимов день к близким относились особенно внимательно: если в доме мир, то и весь пост пройдет в благости.
Приметы.
Если утро туманное — к тихой и теплой осени.
Если пауки начали активно плести паутину — к сухой погоде до конца месяца.
Гром в этот день — к долгой теплой осени.
Много рябины на деревьях — осень будет дождливой и ранней.
Какие исторические события произошли 13 августа.
* 1868 год — в районе Арики на тихоокеанском побережье Перу (ныне Чили) произошло мегаземлетрясение силой до 8,5−9,3 балла по шкале Рихтера, за ним пришли волны цунами, заметные по всему Тихому океану. Они обрушились на Гавайские острова, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Счет жертв шел на десятки тысяч.
* 1883 год — в амстердамском зоопарке Артис умерла последняя квагга. Из-за путаницы в названии зебр специалисты не сразу осознали, что этот вид животных исчез. Последняя дикая особь, как считается, была убита в 1878 году. Квагги обитали на территории современной ЮАР. В 1987 году был запущен проект восстановления квагг как биологического подвида.
* 1889 год — американский изобретатель Уильям Грей получил патент на телефон-автомат с монетным механизмом. Позже его компания развернула сеть платных станций.
* 1907 год — в Нью-Йорке вышел на линию первый таксомотор с таксометром. Идею продвигал Гарри Аллен, которого возмутил завышенный тариф в гансом-кэбе. Он ввез 65 французских машин и вскоре покрасил их в отличительный желтый цвет.
* 1913 год — в Шеффилде металлург Гарри Брилли выплавил коррозионно-стойкую сталь, в ее составе было около 12,8% хрома и 0,24% углерода. Сначала ее называли «антикоррозийной», а затем прижилось всем известное слово «нержавеющая».
* 1943 год — началась Донбасская операция, в результате которой советские войска освободили Донецк, Мариуполь, Таганрог и вышли к Днепру. Были разгромлены 13 дивизий немецкой группы армий «Юг».
Дни рождения и юбилеи 13 августа.
* В 1655 году родился Иоганн Кристоф Деннер — немецкий музыкальный мастер из Нюрнберга, прославившийся как изобретатель кларнета.
* В 1829 году родился Иван Сеченов — всемирно известный ученый-медик, «отец русской физиологии», академик Императорской академии наук. Он был пионером в области исследований торможения центральной нервной системы.
* В 1836 году родился Николай Касаткин — русский православный миссионер, ставший первым архиепископом Японской православной церкви. Прибыл в Японию в 1861 году и более 40 лет занимался переводами богослужебных книг на японский язык, крестил тысячи людей.
* В 1844 году родился Иоганн Фридрих Мишер — швейцарский биохимик, открывший нуклеиновые кислоты, впоследствии названные ДНК и РНК.
* В 1899 году родился Альфред Хичкок — англо-американский кинорежиссер, признанный мастер триллера и саспенса. Получил премию «Оскар» за вклад в искусство.
* В 1926 году родился Фидель Кастро — кубинский революционер, политический деятель, руководивший Кубой с 1959 по 2008 год. Возглавил Кубинскую революцию, свергнув диктатуру Батисты. При нем Куба стала социалистическим государством и союзником СССР. Пережил многочисленные покушения, по разным оценкам — более 600.
Кто отмечает дни рождения.
* 68 лет исполняется Дэвиду Крейну — американскому сценаристу и продюсеру, создателю популярных сериалов «Друзья» и «Эпизоды».
* 63 года исполняется Андрею Соколову — актеру театра и кино, театральному режиссеру, народному артисту России.
* 54 лет исполняется Владимиру Вдовиченкову — актеру театра, кино и телевидения, заслуженному артисту РФ.
* 45 лет исполняется Стасу Пьехе — российскому певцу.
* 27 лет исполняется Арине и Дине Авериным — российским гимнасткам, многократным чемпионкам мира и Европы по художественной гимнастике, сестрам-близнецам.