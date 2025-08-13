Календарь на 13 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

По старинным обычаям, в этот день не брали в долг и не давали — считалось, что так можно «отдать» свое счастье. Женщины не пряли и не ткали — чтобы в доме не завелись болезни. Мужчины старались не рубить дрова и не чинить забор — чтобы не накликать разлад в семье. В Евдокимов день к близким относились особенно внимательно: если в доме мир, то и весь пост пройдет в благости.