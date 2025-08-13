День шумящих ракушек и Международный день левши: какие праздники отмечают в России и мире 13 августа

13 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День шумящих ракушек, Международный день левши и День встреч.
День шумящих ракушек.
День шумящих ракушек посвящен природному феномену, представляющему собой акустическую иллюзию, которая возникает из-за резонанса звуков окружающей среды внутри раковины. В эту дату нужно найти ракушку в море или купить ее в магазине и прислушаться к «звукам моря» внутри нее.
Международный день левши.
Международный день левши впервые был отмечен 13 августа 1976 года по инициативе организации Lefthanders International с целью обратить внимание производителей оборудования на проблемы левшей, с которыми они сталкиваются при его использовании. В этот праздник существует традиция, согласно которой правши должны целый день делать все привычные действия левой рукой.
День встреч.
В День встреч принято видеться с друзьями из детства, одноклассниками и сокурсниками. В этот праздник можно устроить посиделки с друзьями дома, в кафе или на природе, вспомнить смешные и интересные истории из прошлого и поделиться новостями из своей жизни.