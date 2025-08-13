Ричмонд
Народный календарь. Почему нельзя убираться дома 16 августа

16 августа православные чтут память святого Антония Римлянина, жившего в XI-XII веках. Согласно житию, он отдал большую часть своего богатого наследства беднякам, а остальное выбросил в море, после чего принял монашеский постриг.

В народе этот день прозвали Малинником, так как он выпадал на период, когда в лесах и садах спело много малины. Также в старину считалось, что 16 августа нельзя убираться дома: выметать пыль, выносить мусор. Согласно примете, если прибраться в этот день дома, то весь следующий год в кошельке будет также «чисто».

Приметы погоды:

Если в этот день ветер с вихрями, то зима будет снежной.

Сильный холодный ветер — к морозной зиме, а южный и теплый — к мягкой и снежной земле.

Затянулись дожди — груздей не жди.

Именины отмечают: Николай, Кузьма, Исаакий, Антон, Вячеслав, Иван.