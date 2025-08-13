Народный календарь. Почему нельзя убираться дома 16 августа

В народе этот день прозвали Малинником, так как он выпадал на период, когда в лесах и садах спело много малины. Также в старину считалось, что 16 августа нельзя убираться дома: выметать пыль, выносить мусор. Согласно примете, если прибраться в этот день дома, то весь следующий год в кошельке будет также «чисто».