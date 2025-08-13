Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала в эфир слово толкосрам

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», передала очередное загадочное сообщение. На этот раз в эфире прозвучало слово «толкосрам». Сообщение появилось на волнах станции во вторник, 12 августа, в 20:04 по московскому времени.

Источник: Life.ru

Радиостанция УВБ-76 была создана в 70-х годах прошлого века и получила прозвище «Жужжалка» из-за характерных фоновых звуков. Информация об её истинном предназначении до сих пор отсутствует. В эфире периодически появляются загадочные сообщения, которые пытаются расшифровать радиолюбители и исследователи.

Накануне в эфире УВБ-76 повторились сообщения, которые были переданы перед началом специальной военной операции. Отличие закодированных посланий состояло лишь в группах цифр перед словами. Смысл этих сообщений остаётся неизвестным.