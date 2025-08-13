США указали на ухудшение ситуации в области прав человека в Европе: опубликован доклад

Соединенные Штаты выступили с докладом о ситуации в области прав человека. По данным Госдепа, в Европе положение дел значительно ухудшилось. В ряде стран зафиксированы серьезные ограничения. Об этом говорится в докладе Госдепа.
Так, в числе стран, где ситуация в этой области ухудшилась, названы, Германия и Франция. Помимо прочего, Госдеп внес в перечень Британию. Отмечается, что доклад составлен по данным за 2024 год.
В числе «существенных проблем» выделяются ограничение свободы слова, а также угрозы насилия на почве антисемитизма. Например, Госдеп обвинил Италию в насилии в отношении журналистов.
Европа между тем начала готовиться к войне. По данным Financial Times, заводы стали расширяться в три раза быстрее.