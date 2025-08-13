Украинские переселенцы в Крыму научили всех желающих исполнять песню «Я русский»

Переехавшие в Россию украинцы организовали в Симферополе патриотическую акцию «Я русский». Подробности мероприятия приводят РИА Новости.
Отмечается, что основными участниками флешмоба стали представители молодого поколения. Организаторы мероприятия провели для них музыкальные мастер-классы, в ходе которых все желающие смогли научиться исполнять на гитаре популярную песню «Я русский».
Как указали на РИА Новости, инициаторами патриотической акции стали волонтеры Центра поддержки украинских переселенцев. По их словам, подобные мероприятия демонстрируют единство народов России, Украины и Белоруссии.
Стоит добавить, что украинские беженцы и переселенцы находят поддержку далеко не во всех странах Европы. Ранее переехавший в Польшу гражданин Украины рассказал о предвзятом отношении местного населения, которое вынуждает его скрывать свое происхождение.
