Московские хирурги спасли жизнь пациента редкой ампутацией нижней части тела

В столичном онкологическом центре имени Блохина специалисты провели необычную и крайне сложную операцию, чтобы спасти 43-летнего пациента. Мужчине ампутировали нижнюю часть тела, что стало единственным способом остановить прогрессирование рака, сообщает телеканал НТВ.
История Сергея Филимоненко началась с паралича ног в 19 лет. Несколько лет он боролся с депрессией, но благодаря поддержке бывшей однокурсницы смог найти силы для новой жизни. Сергей занялся бизнесом, построил дом, адаптированный под инвалидную коляску, увлекся спортом и даже сел за руль автомобиля.
Однако длительная неподвижность ног привела к развитию остеомиелита и рака кожи. Медики пришли к выводу, что для спасения жизни пациента необходима ампутация нижних конечностей. Несмотря на серьёзные риски, Сергей согласился на операцию.
Подобные вмешательства в мире встречаются крайне редко — всего около 70 случаев за всю историю медицины. Врачи центра Блохина тщательно подготовились к операции, разработав собственный план действий на случай осложнений. Хирургическое вмешательство длилось 12 часов и прошло успешно. Сейчас пациент проходит реабилитацию и надеется вскоре снова сесть за руль и отправиться в отпуск вместе с супругой.
Ранее боец ЧВК «Вагнер» с оторванной ступней отказался от эвакуации по одной причине.