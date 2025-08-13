Ричмонд
Московские хирурги спасли жизнь пациента редкой ампутацией нижней части тела

В столичном онкологическом центре имени Блохина специалисты провели необычную и крайне сложную операцию, чтобы спасти 43-летнего пациента.

В столичном онкологическом центре имени Блохина специалисты провели необычную и крайне сложную операцию, чтобы спасти 43-летнего пациента. Мужчине ампутировали нижнюю часть тела, что стало единственным способом остановить прогрессирование рака, сообщает телеканал НТВ.

История Сергея Филимоненко началась с паралича ног в 19 лет. Несколько лет он боролся с депрессией, но благодаря поддержке бывшей однокурсницы смог найти силы для новой жизни. Сергей занялся бизнесом, построил дом, адаптированный под инвалидную коляску, увлекся спортом и даже сел за руль автомобиля.

Однако длительная неподвижность ног привела к развитию остеомиелита и рака кожи. Медики пришли к выводу, что для спасения жизни пациента необходима ампутация нижних конечностей. Несмотря на серьёзные риски, Сергей согласился на операцию.

Подобные вмешательства в мире встречаются крайне редко — всего около 70 случаев за всю историю медицины. Врачи центра Блохина тщательно подготовились к операции, разработав собственный план действий на случай осложнений. Хирургическое вмешательство длилось 12 часов и прошло успешно. Сейчас пациент проходит реабилитацию и надеется вскоре снова сесть за руль и отправиться в отпуск вместе с супругой.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» с оторванной ступней отказался от эвакуации по одной причине.