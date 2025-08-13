Московские хирурги спасли жизнь пациента редкой ампутацией нижней части тела

Подобные вмешательства в мире встречаются крайне редко — всего около 70 случаев за всю историю медицины. Врачи центра Блохина тщательно подготовились к операции, разработав собственный план действий на случай осложнений. Хирургическое вмешательство длилось 12 часов и прошло успешно. Сейчас пациент проходит реабилитацию и надеется вскоре снова сесть за руль и отправиться в отпуск вместе с супругой.