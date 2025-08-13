Нетаньяху призвал жителей Ирана к восстанию и пообещал им помочь с водой

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ирана, призвав поднять восстание против Тегерана, запись видеообращения опубликована на YouTube.
Нетаньяху говорил на английском языке, он пообещал иранцам помощь в вопросе водоснабжения.
«Израиль — мировой лидер по переработке воды. Мы перерабатываем 90 процентов сточных вод. Мы также лидируем в мире по опреснению. Мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы в Иране тоже было достаточно воды. И вот отличная новость: в тот же момент, когда ваша страна станет свободной, лучшие израильские специалисты по водным ресурсам приедут в каждый иранский город, привезут передовые технологии и опыт. Мы поможем Ирану перерабатывать воду, поможем опреснять её», — сказал Нетаньяху.
Он назвал жителей Ирана «гордым народом», а также заявил, что иранские власти «несправедливо относятся к ним, отказывая в самых элементарных правах человека».
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с Нетаньяху. Он выразил готовность содействовать поиску дипломатического решения по ядерной программе Ирана и подтвердил заинтересованность РФ в мирном урегулировании данного вопроса.