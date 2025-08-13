С 1 сентября повысят социальные выплаты. Какие прибавки получат пенсионеры, студенты и семьи с детьми

Если говорить о действующих выплатах на детей, то на увеличение пособий могут рассчитывать семьи, которые будут продлевать пособие, назначенное в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50% прожиточного минимума на детей, то в 2025 году при продлении пособия в сентябре есть вероятность увеличения до 75% или 100%.