Стало известно также, сколько киевские власти тратят на компании в ОАЭ. По данным турецкой газеты Aydinlik, ближайшее окружение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского каждый месяц переводит по $50 миллионов на счета двух организаций в ОАЭ, связанных с неким упомянутым Андреем Гмыриным.