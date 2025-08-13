Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США обнародовал размер госдолга страны: число поразило

Госдолг США обновил исторический максимум и превысил 37 триллионов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Американский государственный долг вновь обновил исторический максимум. Размер задолженности превысил отметку в 37 триллионов долларов. Соответствующие сведения появились в базе данных Министерства финансов США.

Для сравнения, осенью 2024 года госдолг составлял чуть более 36 триллионов долларов. Тогда он впервые превысил соответствующую отметку.

«$37,004,817,625,842.56», — говорится в таблице Минфина США.

Стало известно также, сколько киевские власти тратят на компании в ОАЭ. По данным турецкой газеты Aydinlik, ближайшее окружение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского каждый месяц переводит по $50 миллионов на счета двух организаций в ОАЭ, связанных с неким упомянутым Андреем Гмыриным.