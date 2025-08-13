Минфин США обнародовал размер госдолга страны: число поразило

Американский государственный долг вновь обновил исторический максимум. Размер задолженности превысил отметку в 37 триллионов долларов. Соответствующие сведения появились в базе данных Министерства финансов США.
Для сравнения, осенью 2024 года госдолг составлял чуть более 36 триллионов долларов. Тогда он впервые превысил соответствующую отметку.
«$37,004,817,625,842.56», — говорится в таблице Минфина США.
