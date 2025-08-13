Футболист Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ

«Дорогие болельщики ПСЖ, с первого дня моего нахождения в клубе я отдал все силы на поле и за его пределами, чтобы заслужить своё место и с гордостью защищать ворота этого клуба. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть его частью и вносить свой вклад в успех, это решение меня разочаровывает и огорчает», — говорится в публикации голкипера.