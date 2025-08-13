Бывшую первую леди Южной Кореи задержали по обвинению во взяточничестве

Жена экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля Ким Кон Хи арестована, бывшую первую леди обвиняют в причастности к мошенничеству с ценными бумагами, вмешательстве в выборы, а также получении взяток.
По данным «Рёнхап», южнокорейский суд выдал ордер на арест Ким Кон Хи.
«Бывшая первая леди Ким Кон Хи задержана по обвинениям в причастности к махинациям с акциями, вмешательстве в выборы и взяточничестве», — говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2024 года действующий тогда президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попытался ввести военное положение в стране, затем ему был объявлен импичмент.
В июле текущего года суд Сеула из-за попытки утвердить военное положение выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, задержав его во второй раз. До этого экс-президент был задержан в январе, но был освобождён в марте.
Ранее сообщалось, что Юн Сок Ёль снял тюремною форму и лёг на пол в камере, чтобы избежать допроса следователей.