Бывшую первую леди Южной Кореи задержали по обвинению во взяточничестве

Кроме того, Ким Кон Хи обвинили в причастности к мошенничеству и вмешательстве в выборы.

Источник: Аргументы и факты

Жена экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля Ким Кон Хи арестована, бывшую первую леди обвиняют в причастности к мошенничеству с ценными бумагами, вмешательстве в выборы, а также получении взяток.

По данным «Рёнхап», южнокорейский суд выдал ордер на арест Ким Кон Хи.

«Бывшая первая леди Ким Кон Хи задержана по обвинениям в причастности к махинациям с акциями, вмешательстве в выборы и взяточничестве», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2024 года действующий тогда президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попытался ввести военное положение в стране, затем ему был объявлен импичмент.

В июле текущего года суд Сеула из-за попытки утвердить военное положение выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, задержав его во второй раз. До этого экс-президент был задержан в январе, но был освобождён в марте.

Ранее сообщалось, что Юн Сок Ёль снял тюремною форму и лёг на пол в камере, чтобы избежать допроса следователей.