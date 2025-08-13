Полина Диброва съехала от супруга и живет с детьми любовника

Юрист Екатерина Гордон рассказала новые подробности скандала с изменой супруги телеведущего Дмитрия Диброва Полины с бизнесменом Романом Товстиком. По ее словам, предприниматель обманом вывез двоих детей от жены Елены и поселил их вместе с любовницей.
Гордон представляет интересы Елены Товстик. Она сообщила, что сейчас дети живут вместе с Полиной Дибровой, которая съехала от супруга.
— К сожалению, на данный момент у Елены вывезли двоих детей. Они проживают с любовницей Романа Полиной, — рассказала юрист в соцсети.
Екатерина Гордон ранее обратилась в соцсетях за помощью к пользователям, заявив, что ищет информацию о подробностях личной жизни Дмитрия Диброва и его жены Полины. Она решила обнародовать сведения о том, как шоумен посещал свингер-клубы. Телеведущий рассказал об этом в эфире передачи «Это нормально?» в феврале прошлого года.
Полина Диброва решила отправить трех сыновей от телеведущего в Ростов-на-Дону на время бракоразводного процесса, чтобы они находились вместе с бабушкой подальше от Москвы.
Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной после 16 лет брака. Она якобы состоит в отношениях с супругом своей подруги Елены Товстик. Сама Диброва отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим. В разговоре с журналистами она заявила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях.