Ранее пророчества Серафима Саровского о России начали сбываться. Многие предсказания святого, такие как падение монархии, революционные потрясения и преследования церкви, уже осуществились в XX веке. Согласно пророчествам Саровского, Россия должна стать «оплотом праведности» и центром притяжения для всех, кто стремится к духовным ценностям. Многие верующие видят в укреплении традиционных ценностей и роли православия исполнение этих предсказаний.