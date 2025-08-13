За демонстрацию запрещенной символики из Польши вышлют 57 украинцев

При этом Туск предостерег польских граждан от раздувания антиукраинских настроений и заявил, что с преступниками, «будь то украинцы, белорусы, поляки или немцы» государство справится самостоятельно. Кроме того, он призвал украинские власти позаботиться о том, чтобы в их стране «никому не пришла в голову идея делать какие-то антипольские жесты». Туск отметил, что в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «конфликт поляков и украинцев был бы для России подарком».