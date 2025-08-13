Вихрь страсти или бревно: Сексолог раскрыла, как в спортзале распознать темпераментную женщину

По словам эксперта, страстная девушка может проявлять уверенность в своих движениях, активно заниматься и поддерживать контакт с окружающими, включая игривые взгляды или улыбки. Она может выбирать более интенсивные тренировки и демонстрировать страсть к спорту. Однако не стоит забывать, что эта чрезмерная игривость может раздражать партнёра и вызывать приступы ревности, если завязать с такой девушкой отношения.