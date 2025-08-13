Подразделение Sony прекратило работу в России

В понедельник, 11 августа, подразделение Sony Mobile Communications прекратило деятельность на территории России. Компания завершила самоликвидацию. Об этом сообщает ЕГРЮЛ.
Документы для ликвидации подразделения подали в ФНС в октябре 2024 года. Ранее компании отказали в самоликвидации. Это произошло в декабре 2023 года.
Организация Sony приостановила работу в России еще в 2022 году. Тогда же прекратились поставки консолей и игр.
Также в Кемеровской области временно прекратила работу розничная сеть «Красное и белое». Теперь в магазинах не продают крепкий алкоголь. Причина ограничения работы связана с истечением срока действия лицензии. Ранее о приостановке работы сети сообщали власти Вологодской области.