Подразделение Sony прекратило работу в России

Подразделение Sony Mobile Communications прекратило существование в России.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 11 августа, подразделение Sony Mobile Communications прекратило деятельность на территории России. Компания завершила самоликвидацию. Об этом сообщает ЕГРЮЛ.

Документы для ликвидации подразделения подали в ФНС в октябре 2024 года. Ранее компании отказали в самоликвидации. Это произошло в декабре 2023 года.

Организация Sony приостановила работу в России еще в 2022 году. Тогда же прекратились поставки консолей и игр.

Также в Кемеровской области временно прекратила работу розничная сеть «Красное и белое». Теперь в магазинах не продают крепкий алкоголь. Причина ограничения работы связана с истечением срока действия лицензии. Ранее о приостановке работы сети сообщали власти Вологодской области.