Хирурги в Москве спасли жизнь пациента редкой ампутацией нижней части тела

У Сергея Филимоненко парализовало ноги в 19 лет. Несколько лет он боролся с сильной депрессией, но благодаря поддержке бывшей однокурсницы смог найти силы для новой жизни. Позже они поженились. Мужчина занялся бизнесом, построил дом, который адаптирован под инвалидную коляску, увлекся спортом и стал водить машину.