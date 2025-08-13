Хирурги в Москве спасли жизнь пациента редкой ампутацией нижней части тела

В онкологическом центре имени Блохина в Москве хирурги провели сложную операцию, чтобы спасти 43-летнего мужчину. Ему ампутировали всю нижнюю часть тела, это стало единственным способом остановить прогрессирование онкологии, сообщил канал НТВ.
У Сергея Филимоненко парализовало ноги в 19 лет. Несколько лет он боролся с сильной депрессией, но благодаря поддержке бывшей однокурсницы смог найти силы для новой жизни. Позже они поженились. Мужчина занялся бизнесом, построил дом, который адаптирован под инвалидную коляску, увлекся спортом и стал водить машину.
Но длительная неподвижность ног привела к развитию остеомиелита и рака кожи. Врачи пришли к выводу, что для спасения жизни пациента нужна ампутация нижней части тела. Пациент согласился на операцию.
Подобные вмешательства в мире встречаются очень редко — всего около 70 случаев за всю историю медицины. Операция длилась 12 часов и прошло успешно. В настоящее время Филимоненко проходит реабилитацию и надеется вскоре поехать в отпуск с женой, говорится в статье.
В московском «Скандинавском центре здоровья» медики нашли в печени пациентки дренаж, забытый хирургами 10 лет назад. О необычном случае рассказали в медучреждении. Дренаж — специальное устройство, которое вводится в рану, чтобы выводить из нее гной и инфицированные жидкости.