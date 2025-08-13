Раскрыт эффективный комплекс для пресса всего за пять минут в день

Фитнес-специалист Ирина Ротач поделилась простым и действенным способом прокачать мышцы пресса, затрачивая на тренировку всего пять минут ежедневно, сообщает Men Today.
По её рекомендации, для достижения результата стоит выполнять набор упражнений, включающий складку, медвежью походку, скручивания с касанием ноги и планку с прыжками. Такой комплекс задействует разнообразные мышцы живота и укрепляет корпус в целом. Ключевым моментом является систематичность занятий и адаптация нагрузки под индивидуальный уровень физической подготовки.
Кроме того, для формирования чётких кубиков на животе важно уменьшить подкожный жир. Это достигается с помощью сбалансированной диеты с контролем калорийности. Совмещение регулярных тренировок с правильным питанием значительно повышает эффективность жиросжигания и помогает быстрее обрести желаемый рельеф.
