Раскрыт эффективный комплекс для пресса всего за пять минут в день

Фитнес-специалист Ирина Ротач поделилась простым и действенным способом прокачать мышцы пресса, затрачивая на тренировку всего пять минут ежедневно, сообщает Men Today.

По её рекомендации, для достижения результата стоит выполнять набор упражнений, включающий складку, медвежью походку, скручивания с касанием ноги и планку с прыжками. Такой комплекс задействует разнообразные мышцы живота и укрепляет корпус в целом. Ключевым моментом является систематичность занятий и адаптация нагрузки под индивидуальный уровень физической подготовки.

Кроме того, для формирования чётких кубиков на животе важно уменьшить подкожный жир. Это достигается с помощью сбалансированной диеты с контролем калорийности. Совмещение регулярных тренировок с правильным питанием значительно повышает эффективность жиросжигания и помогает быстрее обрести желаемый рельеф.

Ранее тренер рассказал, есть ли польза от уличных тренажеров.