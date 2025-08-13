Более 600 покушений, бейсбол и медвежонок из СССР: Как жил Фидель Кастро, бросивший вызов Западу и ставший легендой

В Ленинграде во время одной из встреч Фиделю подарила цветы маленькая девочка. Кастро незаметно для других узнал номер её детского садика, а чуть позже сказал изумлённым организаторам, что хочет поехать туда. Партработники тянули, предлагая отложить. Фидель настоял, его всё же привезли в сад, где его встретила та самая девочка, дарившая накануне букет. Команданте попросил девочку показать ему садик и объяснить, где что находится. А малышка ответила гостю, что ничего не знает, так как тут только второй день. Оказалось, что девочка была из обычного сада, а организаторы сняли табличку с его номером и повесили на фасад образцового учреждения. И за подобные показные действия Кастро строго выговорил встречающим, сказав, что он не гордый, тем более Ленинград — город, пострадавший от войны.